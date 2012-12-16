На трасі Київ-Чоп утворився 15-кілометровий затор

Про це повідомила УНІАН старший інспектор Управління ДАІ у Львівській області Галина Лемішко.

«У зв’язку із несприятливими погодними умовами на автотрасі «Київ-Чоп» між містами Буськ та Броди з ночі виникли чималі снігові замети, що перешкоджають руху транспортних засобів. Державтоінспекція попереджає: рух цією ділянкою дороги тимчасово неможливий», - зазначила Г.Лемішко.

Також вона повідомила, що на відрізку траси між селами Йосипівка та Суходоли Буського району на даний час у 15-кілометровому заторі стоять автомобілі.

«На місці автозаторів працюють співробітники ДАІ, МНС, автодорожніх служб», - зазначила Г.Лемішко.

За її словами, кількість автомобілів, які на даний час на різних ділянках потрапили у сніговий полон на міжнародній автотрасі «Київ – Чоп» у Львівській області, «наразі назвати неможливо».

«На відрізку траси між містами Буськ та Броди ДАІ тимчасово ввело обмеження в‘їзду вантажного та пасажирського транспорту», - повідомила Г.Лемішко.

Як повідомили УНІАН в МНС у Львівській області, ускладнення руху транспорту спостерігається практично на всіх автошляхах області, місцями через снігові замети утворюються автомобільні затори. На місця виїжджає спеціальна техніка, однак сильний снігопад, які на даний час спостерігається в області, утруднює розчищання доріг.

У свою чергу у Львівській міській раді кореспонденту УНІАН повідомили, що «через погіршення погодних умов у місті ускладнено рух».

«Сьогодні у Львові спостерігається значне погіршення погодних умов. Через сильну ожеледь на дорогах утруднений рух транспорту. Львівська міська рада звертається з проханням до водіїв приватних авто обмежити заїзд транспорту в центральну частину міста, аби уникнути утворення заторів. Управління з питань надзвичайних ситуацій мерії просить мешканців і гостей міста бути обережними на слизьких тротуарах, біля будинків, де можливе падіння буруль. За таких погодних умов можливий утруднений доїзд машин швидкої допомоги, тому усіх учасників дорожнього руху просять дотримуватись правил дорожнього руху та надавати проїзд машинам спеціального призначення, зокрема, і машинам швидкої допомоги», - зазначається у повідомленні Львівської міської ради.