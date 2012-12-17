В Україні 371 населений пункт досі відрізаний від світла

В Україні станом на 7.00 понеділка, 17 грудня, внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру та ожеледь) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач залишається знеструмленим 371 населений пункт в 11 областях.:

Як повідомляє прес-служба МНС, У Київській області знеструмлено 129 населених пунктів, у Тернопільській – 48, у Рівненській – 24, у Житомирській – 46, у Чернівецькій – 23, у Волинській – 7, в Івано-Франківській – 15, у Львівській – 45, у Вінницькій – 7, у Хмельницькій – 23, у Кіровоградській - 4.

Впродовж 16 грудня аварійними бригадами обленерго у Закарпатській, Вінницькій, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій та Житомирській областях було відновлено електропостачання 224 населених пунктів.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено додаткові бригади обленерго, з метою доставки аварійних бригад у важкодоступні місця від МНС виділено 245 чоловік особового складу та 51 одиницю техніки підвищеної прохідності.

Для забезпечення електропостачанням лікувальних закладів та об’єктів життєзабезпечення населення від МНС залучено 9 пересувних електростанцій.