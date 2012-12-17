На Тернопільщині зі снігових заметів визволили 5 швидких і 7 автобусів

Як повідомили кореспондента УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС України, загалом допомогу отримали понад 600 осіб, серед яких було чимало дітей.

Зокрема, працівники МНС врятували двох двомісячних малюків, які опинились заблокованими в автомобілі швидкої медичної допомоги посеред снігових заметів поблизу села Жабиння Зборівського району. Завдяки рятувальникам немовлят було своєчасно доставлено до Зборівської районної лікарні.

У селі Денисів Козівського району працівники пожежно-рятувальної служби допомогли породіллі, оскільки через снігові замети до неї не змогли потрапити медики. Рятувальники доставили жінку з новонародженим немовлям до села Городище, де на них вже очікував автомобіль швидкої медичної допомоги. Звідти матір з дитиною у супроводі працівників МНС було доставлено до пологового відділу райлікарні.