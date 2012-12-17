ДАІ перекрила найбільш засніжені дороги у восьми областях України (список)

Управління ДАІ тимчасово обмежило рух на деяких трасах у зв'язку зі складними погодними умовами. Водіїв просять без необхідності утриматися від поїздок на власному транспорті.

Про це повідомляє прес-служба ДАІ УМВС України.

Гарячі лінії ДАІ та телефони, за якими можна відіслати смс-повідомлення, працюють у цілодобовому режимі.

Львівська область:

- М-06 «Київ – Чоп», км 439 – км 450 – для всіх видів транспорту;

- Н-02 «Львів – Тернопіль» — для всіх видів транспорту;

- Н-17 «Львів – Радехів – Луцьк» км 59 – км 61 — для всіх видів транспорту;

- Р-39 «Броди – Тернопіль» км 16 – км 22, км 23 – км 28 – для всіх видів транспорту;

Івано-Франківська область:

- М-12 «Стрий–Тернопіль–Кіровоград-Знам'янка» км 44+230-76+302 для вантажного транспорту;

- Н-09 «Мукачеве – Львів» км 209+403 — 388+396 для вантажного транспорту;

- Н-10 «Стрий-Чернівці – Мамалига» км 18+330 – 206+402 для вантажного транспорту;

- Н-18 «Івано-Франківськ – Тернопіль» км 0+000 – 30+740, для вантажного транспорту;

- Р-20 «Снятин-Тязів» км 0+000-73+400, для вантажного транспорту;

- Р-24 «Татарів-Кам'янець-Подільський» км 136+623-172+191 для вантажного транспорту;

Вінницька область:

по всіх дорогах загального користування – для вантажного й пасажирського транспорту;

Рівненська область:

- Р-26 «Острог-Кременець-Почаїв-Радивилів» в межах Острозького (км 4 — 9) та Радивилівського районів (км 111 — 118) – для всіх видів транспорту;

Через снігові перемети ускладнено, а в окремих випадках обмежено рух транспорту місцевими автомобільними дорогами в межах Березнівського, Гощанського, Дубровицького, Дубенського, Демидівського, Зарічненського, Млинівського, Острозького та Рокитнівського районів.

Чернівецька область:

М-19 Даманове –(на Брест-Ковель-Чернівці-Тереблече) км 448-542 для вантажного транспорту;

Н-03 «Стрий – Івано-франківськ – Чернівці – Мамалига» км 206-290 – для вантажного транспорту;

Н-03 «Житомир – Чернівці» км 303-350 для вантажного транспорту;

Р-63 Від Н-03 — Данківці –Вартиківці-КПП Сокиряни для всіх видів транспорту;

Тернопільська область:

- М-12 «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка», км 116-125, 163-164 — для всіх видів транспорту;

- М-19 «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече», км 309-312 — для всіх видів транспорту;

- Н-18 «Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль», км 80-95 — для всіх видів транспорту;

- Р-39 «Броди-Тернопіль», км 40-55 — для всіх видів транспорту;

- Р-41 «Обхід м.Тернопіль», км 20-27 для всіх видів транспорту;

- Р-43 «Тернопіль (від М-19)-Ланівці-до Р-32», км 25-30 для всіх видів транспорту

- Р-32 «Кременець-Б.Церква- Ржищів», км 2-16 для всіх видів транспорту

Волинська область:

- Н17 «Львів-Радехів-Луцьк» км114 — км115 для вантажного транспорту;

- Р14 «Луцьк-Любешів-Дольськ» км 5 — км 6, км 27-28, км42-43 для вантажного транспорту;

- М19 «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече» км154 – 156 для вантажного транспорту;

- Т03-03 «Луцьк-Радомишель-Демидівка на Дубно» з км 8 по 18 для вантажного транспорту.

Також частково обмежений рух для вантажного транспорту на місцевих дорогах.

Хмельницька область:

- М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам'янка, км 191+400 + 332+050 — для вантажного транспорту;

- Н-03 Житомир – Чернівці, км 95+804 + 302+960- для вантажного транспорту;

- Р-48 Кам’янець-Подільський – Сатанів – Війтівці – Білогір’я, км 0+094 – 158+264 — для вантажного транспорту;;

- Т-23-08 Гуків – Дунаївці – Могилів Подільський, км 0+000 – 108+500 з 11.20- для вантажного транспорту.