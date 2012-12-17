Прокуратура Львівщини вимагає з’ясувати причини страшних заторів на трасі Київ – Чоп

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

«Через несприятливі метеорологічні умови блоковано рух транспорту на міжнародній автомобільній дорозі державного значення «Київ-Чоп». Відтак, органами прокуратури скеровано листи керівникам Державтоінспекції головного управління МВС України та служби автомобільних доріг у Львівській області із вимогою проведення службових перевірок щодо повноти та своєчасності вжитих заходів із попередження ситуації, що склалася на міжнародній автомобільній дорозі державного значення Київ – Чоп», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині у снігових заторах на трасі Київ - Чоп більше доби (з 17.30 суботи 15 грудня до ранку 17 грудня) перебувало декілька сотень людей, велика кількість легкових автомобілів, вантажівок, пасажирські автобуси. Довжина затору впродовж неділі,16 грудня, сягала понад 30 км.