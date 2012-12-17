Двоє в масках пограбували ювелірний магазин у Харкові

Правоохоронці становили, що двоє чоловіків, одягнутих у чорні куртки та шапки з масками на обличчях, зайшли до приміщення магазину. Один з них залишився біля входу, інший розбив молотком вітрину, забрав вироби із золота, після чого нападники зникли у невідомому напрямку.

Сума збитків, завдана крамниці, встановлюється. Ніхто з працівників та відвідувачів магазину не постраждав.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій).

На місці події працює слідчо-оперативна група: проводиться огляд місця скоєння злочину, встановлюються та допитуються свідки події.