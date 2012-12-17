Грабіжника з іграшковим пістолетом посадили на 5 років
18:20, 17 грудня 2012Суспільство
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У Севастополі до 5 років позбавлення волі засуджено 40-річного безробітного, який обвинувачується у здійсненні пограбування і розбійного нападу.
Грабіжник під загрозою зброї, що здавалася справжньою, вимагав віддати всю виручку
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Севастополя.
За даними прокуратури, у січні 2009 року з іграшковим пістолетом злочинець пограбував ПП «Вегас», змусивши під загрозою зброї, що здавалася справжньою, віддати всю виручку.
У жовтні того ж року він увечері напав на жінку, побив її і намагався відібрати сумочку, однак був затриманий співробітниками міліції.
Прокуратурою Гагарінського району Севастополя підтримано державне обвинувачення у кримінальній справі за ч. 1 ст.187, ч. 2 ст. 186 КК України відносно сорокарічного безробітного жителя Севастополя, який обвинувачується в здійсненні пограбування і розбійного нападу. Суд визнав громадянина винним.
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