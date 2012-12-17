Грабіжника з іграшковим пістолетом посадили на 5 років

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Севастополя.

За даними прокуратури, у січні 2009 року з іграшковим пістолетом злочинець пограбував ПП «Вегас», змусивши під загрозою зброї, що здавалася справжньою, віддати всю виручку.

У жовтні того ж року він увечері напав на жінку, побив її і намагався відібрати сумочку, однак був затриманий співробітниками міліції.

Прокуратурою Гагарінського району Севастополя підтримано державне обвинувачення у кримінальній справі за ч. 1 ст.187, ч. 2 ст. 186 КК України відносно сорокарічного безробітного жителя Севастополя, який обвинувачується в здійсненні пограбування і розбійного нападу. Суд визнав громадянина винним.