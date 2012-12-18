58 сіл у Львівській області відрізані від світу

У Львівській області через складні погодні умови, снігові замети та ожеледь без транспортного сполучення залишилося 58 населених пунктів, доїзд ще до 23 населених пунктів області утруднений.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані були сьогодні оприлюднені під час селекторної наради голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Костюка з головами усіх райдержадміністрацій Львівської області щодо стану ліквідації надзвичайної ситуації, яка склалась внаслідок снігових заметів в області.

Як доповіли під час селекторної наради голови РДА, сьогодні на Львівщині відсутній доїзд до 58 населених пунктів (26 – у Бродівському районі, 14 – у Буському районі, 14 – в Золочівському районі, 4 – у Перемишлянському районі та 1 – в Сокальському районі) та утруднений доїзд ще до 23 населених пунктів (2 – у Бродівському районі, 18 – в Золочівському районі, та 3 – у Сокальському районі) Львівщини.

М.Костюк дав доручення головам районів та керівникам районних автодоріг до 20-ї години сьогоднішнього дня „забезпечити розчищення доріг та повністю відновити доїзд до усіх населених пунктів Львівської області”.