Міліція: затриманий у Москві український журналіст привласнив 13 мільйонів

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначили в УЗГ, В.Халецький, обіймаючи посаду голови кредитної спілки «Тринадцята зарплата», з 2009 по 2011 роки разом з п’ятьма іншими співробітниками цієї спілки шляхом шахрайства привласнив майже 13 млн грн, які належали вкладникам.

За даними управління, на даний час в рамках розслідування кримінальної справи задокументовано понад 250 фактів вчинення махінацій з грошима вкладників.

Кримінальну справу проти членів угруповання було порушено за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

На майно фігурантів справи накладено арешт.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня у Москві було затримано кореспондента української газети «Славянские новости» В.Халецького, оголошеного МВС України в міжнародний розшук.

Як стало відомо УНІАН, В.Халецький акредитований при МЗС Росії від української газети «Славянские новости». Він є автором багатьох статей про необхідність інтеграції України з країнами пострадянського простору. Також журналіст є автором поширеної в інтернеті «Хартії возз'єднання народу Росії, України і Білорусії», метою якої є створення Конфедеративного міждержавного союзу трьох держав.