У Москві затримали українського журналіста

Про це УНІАН повідомили в черговій частині відділу внутрішніх справ у московському районі Дорогомілово.

«Валентина Миколайовича Халецького було затримано напередодні. Він перебуває в міжнародному розшуку. Відповідний запит подано управлінням боротьби з організованою злочинністю у місті Києві МВС України. Також є пакет необхідних документів і постанова суду», - сказав черговий офіцер.

При цьому він відмовився назвати конкретну причину, через яку журналіста оголошено в розшук. Поліцейський наголосив, що В.Халецького затримано з ініціативи української сторони, і російські правоохоронні органи не мають до нього претензій. За словами правоохоронця, зараз В.Халецького направлено в ізолятор тимчасового утримання, де він чекатиме прибуття українських колег, які займатимуться його екстрадицією.

Як стало відомо УНІАН, В.Халецького акредитовано не менш як на один рік при МЗС Росії від української газети «Слов'янські новини». Він є автором багатьох статей про необхідність інтеграції України з країнами пострадянського простору. Також журналіст є автором поширеної в інтернеті «Хартії возз'єднання народу Росії, України і Білорусії», метою якої є створення Конфедеративного міждержавного союзу трьох держав.