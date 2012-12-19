Прикрашена териконами донецька ялинка обійшлася в три мільйони гривень

Вперше за більш ніж піввікову історію головної донецької Новорічної Ялинки, у 2012 році вона стала штучною. Її висота становить 23 метри, а діаметр - 10 метрів. Також наголошується, що ялинка була змонтована всього за 5 днів. Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради.

В основному ялинка прикрашена кульками, зірками та місяцями. Це дизайнерська розробка групи компаній, які є офіційним представником французької компанії-розробника і виробника святкової ілюмінації й світлових декорацій, що прикрашали Ейфелеву вежу для святкування міленіуму, і саме ця компанія щороку прикрашає Єлисейські Поля.

Нижня частина прикрашеної ялинки віддалено нагадує обриси донецьких териконів. Вінчає новорічну красуню зірка, що обертається.

Також зазначається, що вона була придбана за спонсорські гроші - загальна вартість склала 2,7 млн.грн.