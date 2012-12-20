На День міліції сержант ППС намагався застрелитися прямо у відділку
16:40, 20 грудня 2012Суспільство
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У Запоріжжі сьогодні, 20 грудня, близько 14.00 вчинив спробу самогубства сержант міліції.
Міліціонер намагався застрелитися з невідомих причин
Як стало відомо кореспондентові УНІАН з інформованого джерела, 23-річний сержант патрульної служби вистрілив у себе з табельної зброї в приміщенні Запорізького міського управління ГУМВС України. Мотиви такого вчинку наразі не відомі. Молоду людину доставлено в реанімаційне відділення.
На місці працює слідчо-оперативна група і представники прокуратури.
Інформацію про подію УНІАН підтвердила прес-секретар прокурора Запорізької області Мар'яна Піскунова. Проводиться розслідування.
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