На День міліції сержант ППС намагався застрелитися прямо у відділку

Як стало відомо кореспондентові УНІАН з інформованого джерела, 23-річний сержант патрульної служби вистрілив у себе з табельної зброї в приміщенні Запорізького міського управління ГУМВС України. Мотиви такого вчинку наразі не відомі. Молоду людину доставлено в реанімаційне відділення.

На місці працює слідчо-оперативна група і представники прокуратури.

Інформацію про подію УНІАН підтвердила прес-секретар прокурора Запорізької області Мар'яна Піскунова. Проводиться розслідування.