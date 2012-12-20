На Донеччині через двометрові замети до вечора перекрили автошлях

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

Як відзначено у повідомленні, закриття руху викликане тим, що на деяких ділянках автодоріг товщина сніжного покриву становить близько 2 метрів.

На даний момент тривають роботи з розчищення сніжних переметів у районі сел Яковлівка (173 км), Берестове (164 км), Яблонське (167 км). Для цього залучено 6 одиниць техніки служби автомобільних доріг Донецької області.

У ДОДА також констатували, що при цьому відкрито для руху ділянку дороги до міста Соледар, яке примикає до автодороги М03 Київ-Харків-Довжанський. А рух у напрямі Лисичанська здійснюється по автомобільній дорозі Т-05-04 Красноармійськ-Артемівськ-Михайлівка на місто Попасна.

В ОДА запевнили, що сьогодні увечері рух на автотрасі буде відновлено