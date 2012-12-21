В Україні буде новий Реєстр громадських об’єднань

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Як зазначається в повідомленні, новий Реєстр громадських об’єднань забезпечить загальний доступ до інформації про громадські об’єднання, що досі містилася у різних базах даних.

Загалом, Реєстр громадських об’єднань буде створений на основі відомостей Реєстру громадських організацій Єдиного реєстру громадських формувань - про легалізовані та зареєстровані громадські організації (всеукраїнські, міжнародні, місцеві громадські організації, їх спілки, місцеві осередки всеукраїнських, міжнародних громадських організацій), а також філіали, відділення, представництва та інші структурні осередки громадських (неурядових) організацій іноземних держав на території України.

Також до реєстру будуть внесені відомості про громадські організації та їх спілки, зареєстровані (легалізовані) виконавчими органами сільських, селищних міських рад.

Крім того, в новому Реєстрі громадських об’єднань буде забезпечено обмін відомостями між цим Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

При цьому, Реєстр громадських об’єднань відразу міститиме поля, які потребуватимуть внесення інформації, необхідної для її автоматичної передачі до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для підтвердження відомостей, пов’язаних зі статусом юридичної особи. За допомогою електронного обміну відомостями між реєстрами громадське об’єднання матиме змогу одночасно з отриманням свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання отримувати виписку з ЄДР про підтвердження відомостей як юридичної особи.

Запровадження такої процедури, серед іншого, стане кроком до уникнення подвійного внесення відомостей про зареєстровані громадські об’єднання та створить сприятливі умови для прискорення процедури набуття статусу юридичної особи та дій, пов’язаних зі статусом юридичної особи.

Основні відомості, які міститимуться в Реєстрі громадських об’єднань, будуть відкритими для безоплатного доступу на офіційному веб-сайті уповноваженого органу з питань реєстрації (Державна реєстраційна служба України).

Як відомо, статтею 17 Закону України «Про громадські об’єднання», що набирає чинності з 1 січня 2013 року, передбачається, що порядок ведення Реєстру громадських об'єднань має бути визначений Кабінетом Міністрів України.

Також, підпунктом «в» підпункту 2 пункту 14 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про громадські об’єднання» встановлено необхідність визначення порядку ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну відомостями між цим Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.