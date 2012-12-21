Азаров: не можна скорочувати слідчі та оперативі підрозділи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час урочистих зборів до Дня міліції в Палаці культури МВС.

«Реформи треба проводити грунтовно і не допустити скорочення тих, хто, як кажуть, працює "на землі", а саме - слідчих і оперативних підрозділів», - сказав М.Азаров.

За словами прем'єра, необхідно зосередитися на вдосконаленні практики застосування нового Кримінального процесуального кодексу.

М.Азаров зазначив, що робота міліції надзвичайно важлива. «У нас непросте завдання в тому, щоб забезпечити свободу одних, і щоб ця свобода не обмежувала свободу інших», - сказав він.

Як відзначив М.Азаров, День міліції у нього асоціюється з фільмом «Місце зустрічі змінити не можна»: «Ось такі святкові працівники міліції, які йдуть на урочисті збори. Начищені чоботи, блищать ордени, але найголовніше – блищать їхні обличчя, тому що це свято, яке є народним», - сказав М.Азаров.