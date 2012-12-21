Мін'юст пропонує дозволити мобілки ув'язненим

Зокрема, пропонується дозволити засудженим до обмеження волі використовувати мобільний телефон, а також дозволити засудженим позачергові побачення для реєстрації шлюбу, пише «Комерсант-Україна».

Законопроект, розроблений Міністерством юстиції, був схвалений на засіданні Кабінету міністрів 19 грудня, а вчора, 20 грудня, направлений на розгляд до Верховної ради.

"Ми не раз подавали подібні пропозиції, тим більше що живемо в XXI столітті, і така необхідність назріла. У нас виходить, що засуджені мають право користуватися телефонами, а технічних можливостей для цього недостатньо. Тому буде правильним узаконити таку практику", - заявив помічник глави Державної пенітенціарної служби Ігор Андрушко.

На його думку, час використання мобільних телефонів буде регламентований. "Швидше за все, буде прийнято відповідну внутрішню інструкцію, в якій буде визначено час доби, коли дозволено розмовляти по мобільних телефонах, і тривалість таких розмов", - вважає І.Андрушко. Він припускає, що час розмов може бути внесений до розпорядку дня, і будуть призначені співробітники, які контролюватимуть виконання вимог. "Можливо, запровадять журнал фіксації розмов і місце для зберігання апаратів", - вважає І.Андрушко.

Мін’юст також пропонує змінити порядок надання побачень засудженим. Зокрема, згідно з законопроектом, ув'язнений має право на позачергове побачення для реєстрації шлюбу. "Одруження є дуже сильним психологічним і соціальним моментом для ув'язненого. Ми вважаємо, що це стимулюватиме законослухняну поведінку", - заявив І.Андрушко.

Ще одним нововведенням законопроекту є зміна механізму переведення засудженого на довічне ув’язнення в звичайні житлові приміщення колонії. Після 20 років перебування в камері максимального рівня безпеки ув'язненого переводитимуть в звичайні житлові приміщення колонії, обминувши етап відбування терміну в загальній камері.

Згідно з чинним законодавством, після 15 років перебування в камері максимального рівня безпеки ув'язнений може бути переведений в загальну камеру, і лише через 5 років - в загальні житлові приміщення.

Правозахисники задоволені запропонованими нововведеннями, зазначаючи, що дозвіл користуватися мобільним телефоном підготує правопорушника до повернення на свободу.