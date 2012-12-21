В Нафтогазі заявили про 10-мільярдний прибуток у 2011 році

Згідно з повідомленням, за 2010 рік компанія одержала чистий збиток за МСФЗ у розмірі 12,155 млдр грн.



Виручка від реалізації продукції за МСФЗ за 2011 рік становила 105,051 млрд грн, тоді як в 2010 році компанія одержала виручку 90,192 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за 9 місяців 2012 року одержала чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності у розмірі 4,559 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.