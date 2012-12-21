Вищий спецсуд не зглянувся над капітаном міліції, який вбив дружину

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, ухвалою Вищого спецсуду вирок апеляційного суду Луганської області від 30 серпня 2012 року стосовно Д.Давидова, засудженого за ст.ст.135 ч.1 (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані й позбавлена можливості вжити заходи до самозбереження через малолітство), 115 ч.2 п.4 (навмисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю), 70 ч.1 (призначення покарання за сукупністю злочинів) Кримінального кодексу України, до довічного позбавлення волі, залишений без змін, касаційні скарги засудженого і його захисника - без задоволення.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2011 року Д.Давидов під час сварки після святкування першого дня народження сина з особливою жорстокістю вбив свою дружину. Жінка перебувала в декретній відпустці. До відпустки працювала в структурах МВС – була експертом-криміналістом, мала звання старшого лейтенанта.

Після скоєння злочину чоловік вивіз дитину за місто й залишив на узбіччі дороги, після чого намагався втекти, проте був затриманий в м. Єнакієве Донецької області.

Проти Д.Давидова було порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

19 червня 2012 року Ровеньківський міський суд (Луганська область) виправдав Д.Давидова.

21 червня жителі Красного Луча провели акцію протесту проти вироку суду. 26 червня вони прийняли звернення до Президента з приводу виправдувального вироку Д.Давидову. Радник Президента, член Вищої ради юстиції Андрій Портнов ініціював у ВРЮ питання звільнення судді, який ухвалив дуже м'який вирок стосовно Д.Давидова. Суддю було звільнено.

Прокуратура вимагала скасувати вирок Ровеньківського міського суду стосовно колишнього капітана міліції. 30 серпня 2012 року Апеляційний суд Луганської області засудив Д.Давидова до довічного ув’язнення.