Перший Національний 23 грудня покаже фінал відбору на «Євробачення»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Першого Національного. Трансляція розпочнеться об 11.50.

За результатами національного відбору професійне журі та телеглядачі оберуть виконавця, який представлятиме Україну в травні 2013 року в Швеції.

В той же час НТКУ пропонує колегам-журналістам не просто подивитися, як відбуваються виступи претендентів і працює конкурсне журі, а й визначити власного переможця національного відбору.

Згідно з офіційно затвердженими умовами, НТКУ визначає переможця національного відбору за результатами двох голосувань – голосування професійного журі, яке складається з відомих експертів у сфері вокального мистецтва, телебачення і шоу-бізнесу, а також інтерактивного голосування глядачів відправленням SMS-повідомлень (одне повідомлення з одного номера). Цього року НТКУ запроваджує нововведення і додає окреме голосування, яке буде здійснюватися представниками ЗМІ і відбуватиметься паралельно з офіційною процедурою визначення переможця.

До участі у цьому проекті Перший Національний запрошує представників українських телеканалів, друкованих ЗМІ та Інтернет-ресурсів. Жодних обмежень щодо кількості запрошених від одного ЗМІ не встановлюється, але участь у голосуванні відбуватиметься за принципом "1 ЗМІ – 1 голос".

У день фіналу кожен з учасників проекту матиме можливість прослухати виступи всіх 20 конкурсантів і заповнити анкету, подібну тим, які будуть заповнюватися членами журі. Підрахунок голосів, відданих українськими ЗМІ за того чи того виконавця, буде здійснений одночасно з офіційним голосуванням телеглядачів і журі, а його результати будуть оприлюднені на спеціальній прес-конференції одразу після завершення національного відбору. НТКУ не тільки оголосить переможця за версією ЗМІ, а й оприлюднить результати голосування кожного з учасників проекту на сайті офіційному телеканалу.