Україна і Росія можуть говорити лише про двосторонній консорціум з ГТС - Зурабов

«Я не думаю зараз, що йдеться про тристоронній консорціум. Я припускаю, що в даному випадку може йтися про співпрацю в рамках двостороннього формату», - сказав М.Зурабов

При цьому він відзначив, що, крім консорціуму, може розглядатися варіант спільного підприємства. Причому процес створення консорціуму або СП дозволить знизити ціну на газ для України і забезпечити завантаження ГТС. «Це має супроводжуватися, безумовно, двома умовами: перше – зниження ціни для українських споживачів на російський газ, друга умова – завантаження української ГТС в обсягах, достатніх для того, щоб доходи від її експлуатації дозволяли б підтримувати її в належному технічному стані», - сказав М.Зурабов.

При цьому він не назвав можливий розмір зниження ціни, відзначивши, що він, звичайно, не був би настільки великий, як при приєднанні України до Митного союзу.

Проте М.Зурабов зазначив, що розмір знижки дозволив би істотно покращити економічну ситуацію в Україні.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км., зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км. і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки що не визначений. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі – за участю ЄС.

23 березня 2009 р. була підписана спільна декларація України і ЄС за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи, в якій Україна зобов'язалася створити прозорий газовий ринок.

30 листопада ц.р. у Осло прем'єр-міністр України Микола Азаров висловив жаль з приводу того, що ЄС не займає активну позицію в питанні модернізації української ГТС. Він відзначив, що надії України, які були під час приєднання до хартії, досі не виправдалися.

Прем'єр-міністр наголосив, що Україна другий рік є членом Європейської енергетичної хартії, проте досі з боку ЄС не було підтримки України в переговорах з Росією з питання зниження ціни газу і не вирішено питання про створення тристороннього консорціуму з управління українською ГТС.

У першій половині вересня ц.р. прем'єр-міністр М.Азаров заявив, що модернізація газотранспортної системи України обійдеться в 4,5 млрд євро.

14 грудня міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Європейська комісія пропонує свої послуги в тристоронньому обговоренні питання модернізації газотранспортної системи України.

При цьому О.Новак нагадав, що в 2002 році на рівні глав держав була досягнута домовленість щодо управління ГТС України, але, на жаль, робота цього консорціуму до цих пір так і не почалася, оскільки Україна це питання не ініціювала.

За його словами, з цієї причини сьогодні статус взаємин щодо реалізації інфраструктурних проектів на території України такий, що діє лише договір на поставки газу.

«Питання необхідності модернізації існуючої ГТС України російська сторона готова розглянути в тому разі, якщо з боку українських партнерів такі пропозиції будуть передані Росії», - сказав О.Новак.

20 грудня Президент Росії Володимир Путін заявив на прес-конференції в Москві, що Україна припустилася стратегічної помилки, не віддавши в оренду свою газотранспортну систему.

"Я думаю, що наші українські партнери припустилися стратегічної фундаментальної помилки свого часу. Ми пропонували разом з європейцями взяти в оренду ГТС України, не порушуючи українського законодавства, не забираючи її у власність, залишаючи її у власності Української держави. Взяти в оренду і одночасно взяти на себе зобов'язання з розвитку і завантаження української ГТС", - сказав В.Путін.

За його словами, те, що відбулося останніми роками, зокрема скандал у 2009 році, спонукав Росію прискорити будівництво інфраструктурних проектів (на початку 2009 року виник скандал внаслідок припинення російською стороною поставок газу в українську газотранспортну систему для його подальшого транзиту через територію України європейським споживачам – УНІАН).

Він нагадав, що вже побудований "Північний потік" з можливістю транспортувати 55 млрд. кубометрів газу на рік, будується "Південний потік" на 63 млрд. куб.

За його словами, крім трубопроводів, зокрема на сході країни, розвиватимуться поставки зрідженого газу.

"Такої залежності від традиційних транзитних держав вже не буде. Постане питання взагалі про доцільність існування ГТС України. Це системне питання української економіки", - сказав В.Путін.

Водночас він заявив, що РФ готова і зараз вести діалог із цього питання.