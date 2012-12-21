Мерія Одеси стверджує, що після штурму свободівців у лікарні опинилися 3 охоронці
Мерія Одеси заявляє про госпіталізацію 3 охоронців, які постраждали 21 грудня під час штурму будівлі міської ради.
Про це сказано в повідомленні управління інформації Одеської міської ради.
У ньому говориться, що 2 охоронці зараз перебувають у реанімації, стан їх здоров'я оцінюється як «важкий стабільний».
Уточнюється, що троє охоронців після закінчення засідання сесії міськради самі звернулися безпосередньо до начальника міського управління охорони здоров'я Ігоря Шпака.
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«Охоронці скаржилися на сильні головні болі, нудоту, запаморочення, рясну сльозотечу, відчуття опіку в верхніх дихальних шляхах, а також на множинні забої тіла і садна на обличчі, грудинну біль, відчуття браку повітря. Було прийнято рішення терміново доставити їх у найближчу лікарню», - повідомив І.Шпак.
Постраждалих доправили до приймального відділення міської клінічної лікарні № 9.
Як повідомила її головний лікар, у двох постраждалих - хімічний опік дихальних шляхів, гостра дихальна недостатність.
Також у них - ознаки струсу головного мозку та ураження очей невідомим газом. У третього потерпілого - забій правої половини грудної клітки, закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку, він знаходиться хірургічному відділенні. Стан його здоров'я «середньої тяжкості».
Як повідомляв УНІАН, в Одесі прихильники ВО «Свобода» намагалися штурмом взяти будівлю мерії, в якому проходило засідання сесії міської ради. Учасники штурму зламали вхідні двері в міськраду. Як говориться в повідомленні прес-служби обласної організації ВО «Свобода», акція протесту перед будівлею мерії організовано проти перейменування однієї з вулиць міста, яка зараз носить ім'я Івана та Юрія Лип.
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