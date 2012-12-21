Комуністи вважають, що влада помстилася лікарям за вибори

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку депутати своїм рішенням звільнили 121 головного лікаря комунальних медичних закладів регіону у «зв'язку із закінченням строків трудової угоди». Іншим рішенням облради було призначено лише 91 керівника лікарень.

Під час обговорення даного питання виникла дискусія в ході якої, депутати неодноразово говорили про неприпустимість призначати головлікарів строком на 1 рік.

Депутати від фракцій КПУ та партії «Україна майбутнього» у своїх виступах заявили, що головне управління охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА не продовжує контракт з керівниками тих лікарень, де під час голосування на виборах до Верховної Ради 28 жовтня 2012 року правляча партія отримала менший відсоток, ніж очікувалося.

В той же час начальник головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валентина Гінзбург повідомила з трибуни сесії, що контракт з 31 головлікарем не подовжено через результати перевірок медичних закладів протягом останнього року.

«Протягом року тривали перевірки МОЗ, облздраву, фінансової інспекції. Є цифри,які свідчать про показники роботи діяльності медичних закладів. Я цими показниками не задоволена. Коли ми говоримо про збільшення фінансування на ліки, поставлене в лікарні висококласне медичне устаткування вартістю майже 150 млн грн, думаю, показники повинні бути кращими. І власне керівники відповідають за організацію використання наданих лікарням ресурсів», - зазначила В.Гінзбург.