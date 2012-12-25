Керівник військової частини змушував підлеглих працювати на свою родину

Згідно повідомлення, до відповідальності притягнуто військового командира однієї з частин 8-го армійського корпусу, який наказував військовослужбовцям виконували будівельні роботи на землі батька командира.

"Так, за протоколом Житомирської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері судом притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 172-2 КУпАП заступника командира однієї з військових частин , за наказом якого підлеглі військовослужбовці у службовий час безоплатно виконували будівельні роботи на земельній ділянці його батька",- уточнює відомство.

У повідомленні також вказується, що загалом в Житомирській області цьогоріч прокуратурами з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері вжито низку організаційно-практичних заходів для протидії корупції у військових формуваннях .

Як наслідок, в області цього року спецпрокурорами до суду направлено 91 протокол про вчинення корупційних правопорушень. Судами розглянуто 96 (з урахуванням минулорічних) таких протоколів, за якими 91 правопорушника визнано винним та притягнуто до адміністративної відповідальності. З них 27 - старших офіцерів, серед яких 12 командирів військових частин та їх заступників.