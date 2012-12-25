ГПУ направила до суду справу щодо заволодіння елітною нерухомістю

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

Обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3, 4 ст. 358 (підробка та використання завідомо підроблених документів) Кримінального кодексу України, за які передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 15 років та конфіскацією майна.