АМК дозволив лондонській компанії викупити санаторій у Криму

Про це сказано в переданому УНІАН переліку рішень, прийнятих АМК.

«Видано дозвіл компанії Casamo Limited (м. Лондон, Велика Британія) на купівлю частки в статутному капіталі ТОВ «Санаторно-курортний оздоровчий комплекс Ай-Даніль» (м. Севастополь), що забезпечує 50% голосів у найвищому органі управління товариством», - йдеться в рішенні комітету.

Довідка УНІАН. Соматичний курорт «Ай-Даніль» призначений для профілактичного лікування захворювань серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, нервової системи. Комплекс розрахований на 777 місць і працює цілорічно. Вартість двомісного стандартного номера в санаторії залежно від сезону варіюється від 405 грн до 850 грн за добу.