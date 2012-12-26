Клименко каже, що його міністерство - це новорічний подарунок платникам податків

Створення в Україні Міністерства доходів і зборів – це новорічний подарунок платникам податків, але всі питання організації нової структури будуть визначені після свят.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко після засідання Кабінету міністрів.

«Я думаю – це (створення міністерства – УНІАН) хороший подарунок для усіх платників податків, але у нас є традиція – не розкривати подарунки до свята. І тому всі питання щодо міністерства і його функцій я в подробицях розповім після свят», – сказав О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом 24 грудня створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів. Міністром доходів і зборів було призначено О.Клименка, який очолював з листопада 2011 року Державну податкову службу.