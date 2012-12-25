Голова нового податково-митного міністерства розставив усі крапки

Про це заявив новопризначений міністр доходів і зборів Олександр Клименко у своєму зверненні до колективу міністерства.

«Утворення Міністерства доходів і зборів України стало черговим свідоцтвом нашого прагнення розвивати податкову політику в європейському тренді. Концентрація всіх функцій, пов'язаних з адмініструванням податкових і митних платежів, у рамках єдиної структури - це шлях, який обрали багато провідних країн, зокрема Велика Британія, Данія, Латвія, Канада. Вперше в історії незалежної України ми маємо у складі центральних органів виконавчої влади відомство, яке, по-перше, несе на собі всю повноту відповідальності за наповнення державного бюджету. По-друге, є повноцінним регулятором інвестиційного клімату і умов ведення бізнесу з погляду повноважень і компетенції», - підкреслив О.Клименко.

За його словами, підприємці та іноземні інвестори тепер мають єдиного адресата, який від імені держави відповідає за створення рівної конкуренції, помірного оподаткування, якісний сервіс в адмініструванні обов'язкових платежів. «Наявність єдиного центру управління зробить процес ухвалення рішень швидким і ефективним, і держава дістане можливість швидко реагувати на стрімкі зміни економічної кон'юнктури, актуальні тенденції, насущні потреби платників», - запевнив міністр.

При цьому він звернув увагу на те, що пріоритети роботи залишаються незмінними: удосконалення системи адміністрування податкової системи України, якісне обслуговування платників із застосуванням новітніх технологій, спрощення документообігу, мінімум витрат часу представникам бізнесу на спілкування з державою, і максимум - на основну діяльність.

«У нас немає часу на роздуми. Інтеграцію двох відомств, формування єдиної стратегії роботи, розробку «дорожньої карти» розвитку Міністерства ми маємо створити якнайшвидше. Проте необхідні організаційні заходи мають відбуватися так, щоб не виникло жодних незручностей для платників, і щоб бізнес-середовище від усіх новацій у нашій роботі одержувало виключно позитивні враження - прискорення обслуговування, зменшення документообігу, проведення процедур в електронному вигляді, постійне зростання компетентності і доброзичливості», - зазначив міністр.

Він також дав зрозуміти, що процес операційної і функціональної інтеграції Податкової і Митної служб буде зваженим і обережним. «В обох відомствах на сьогодні є сталі колективи, сформовані професійні традиції, глибокі досягнення в теорії і практиці. Цінний досвід податківців і митників у поєднанні має дати синергетичний ефект у частини ефективності менеджменту, підвищення якості регуляторної політики, прийнятності для вітчизняних і зарубіжних інвесторів», - підкреслив О.Клименко.

Він висловив переконання, що працівники Податкової і Митної служб незабаром стануть єдиним колективом колег і однодумців, а нове міністерство - ефективним інструментом.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом 24 грудня створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів.

Державну податкову службу очолював з початку 2012 року Олександр Клименко, якого 24 грудня було відправлено у відставку і того самого дня призначено міністром доходів і зборів України.

Митною службою керував Ігор Калєтнік, якого на парламентських виборах було обрано народним депутатом за списками Комуністичної партії.