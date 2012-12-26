Кабмін затвердив перелік ЗМІ, через які українців будуть викликати до суду

Кабінет міністрів України затвердив перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, у яких у 2013 році розміщуватимуться оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб і свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме.

Відповідне урядове розпорядження, проект якого розробило Міністерство юстиції, було ухвалене сьогодні на засіданні уряду, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, розпорядження видане на виконання вимог Кодексу адміністративного судочинства України та Цивільного процесуального кодексу України, положеннями яких передбачено, що друкований засіб масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик протягом наступного року, визначається Кабміном.

Перелік друкованих ЗМІ місцевої сфери розповсюдження складено відповідно до пропозицій Ради міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Зокрема, для розміщення оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб і свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, на 2012 рік визначені наступні друковані ЗМІ:

«Крымские известия», «Вінниччина», «Волинь-нова», «Вісті Придніпров’я», «Донбасс-неделя», «Житомирщина», «Новини Закарпаття», «Запорізька правда», «Галичина», «Час Київщини», «Народне слово» (Кіровоградська область), «Наша газета» (Луганська область), «Високий замок» та «Експрес» (Львівська область), «Рідне Прибужжя», (Миколаївська область», «Одеські вісті», «Зоря Полтавщини», «Вільне слово» та «Вісті Рівненщини», «Сумщина», «Свобода» (Тернопільська область), «Слобідський край», «Наддніпрянська правда» (Херсонська область), «Подільські вісті», «Черкаський край», «Свобода слова» та Libertatea cuvantului (Чернівецька область), «Деснянська правда», «Хрещатик», «Севастопольские известия».