Добкіну на 99% відомо, хто буде президентом «Металіста»

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу М.Добкін наголосив, що президентом харківського футбольного клубу найімовірніше стане бізнесмен Сергій Курченко.

«Я прізвище та ім’я Олександра Януковича на цю посаду чую виключно від вас. Можливо, у вас є якась інсайдерська, відома виключно вам інформація. Мені вона невідома. Наскільки мені відомо, на 99% президентом клубу стане Сергій Курченко, який вчора зробив заяву про розвиток команди. На офіційному сайті футбольного клубу «Металіст» виклав своє бачення майбутнього «Металіста», який, напевно, зробить усе, що він сказав, у тому числі доведе до логічного завершення придбання стадіону «Металіст», - сказав М.Добкін.

Губернатор також висловив вдячність колишньому президенту ФК «Металіст» Олександру Ярославському за зроблений ним внесок у розвиток клубу.

«Олександр Ярославський зробив дуже багато для розвитку харківського футболу. Я, окрім слів вдячності, нічого не можу сказати на адресу цієї людини за її внесок у наш рідний улюблений футбольний клуб. Дуже шкода, що він прийняв таке швидке та поспішне рішення», - зауважив М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня депутати Харківської міськради прийняли звернення до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність міста Харкова. У 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.

20 грудня президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський заявив, що може припинити фінансування клубу в зв’язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова.

21 грудня М.Добкін, коментуючи конфліктну ситуацію, заявив про те, що він не виключає можливості продажу стадіону «Металіст» приватній особі.

24 грудня, О.Ярославський заявив, що складає із повноваження президента ФК «Металіст» і передав зобов’язання з його фінансування іншому інвестору.

Цього ж дня сайт футбольного клубу повідомив, що досягнуто домовленості з групою компаній «ГазУкраїна», головним бенефіціаром якої є Сергій Курченко, щодо придбання ФК «Металіст» у О.Ярославського.

У той же час ряд харківських ЗМІ повідомили про те, що претендентом на посаду президента ФК «Металіст» є один із синів Президента України Віктора Януковича.

Довідка УНІАН. Харківський ФК "Металіст" - створений у грудні 1925 року при колективі Харківського паровозобудівного заводу (нині "Завод ім. Малишева").

ФК "Металіст" на даний час грає в Українській футбольній Прем’єр-Лізі. Володар Кубку СРСР; шестикратний бронзовий призер чемпіонату України; фіналіст Кубку СРСР і Кубку України.

Харків. 26 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін спростовує чутки про те, що президентом футбольного клубу «Металіст» стане син Президента України, бізнесмен Олександр Янукович.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу М.Добкін наголосив, що президентом харківського футбольного клубу найімовірніше стане бізнесмен Сергій Курченко.

«Я прізвище та ім’я Олександра Януковича на цю посаду чую виключно від вас. Можливо, у вас є якась інсайдерська, відома виключно вам інформація. Мені вона невідома. Наскільки мені відомо на 99% президентом клубу стане Сергій Курченко, який вчора зробив заяву про розвиток команди. На офіційному сайті футбольного клубу «Металіст» виклав своє бачення майбутнього «Металіста», який, напевно, зробить усе, що він сказав, у тому числі доведе до логічного завершення придбання стадіону «Металіст», - сказав М.Добкін.

Губернатор також висловив вдячність колишньому президенту ФК «Металіст» Олександру Ярославському за зроблений ним внесок у розвиток клубу.

«Олександр Ярославський зробив дуже багато для розвитку харківського футболу. Я, окрім слів вдячності, нічого не можу сказати на адресу цієї людини за її внесок у наш рідний улюблений футбольний клуб. Дуже шкода, що він прийняв таке швидке та поспішне рішення», - зауважив М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня депутати Харківської міськради прийняли звернення до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність міста Харкова. У 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.

20 грудня президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський заявив, що може припинити фінансування клубу в зв’язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова.

21 грудня М.Добкін, коментуючи конфліктну ситуацію, заявив про те, що він не виключає можливості продажу стадіону «Металіст» приватній особі.

24 грудня, О.Ярославський заявив, що складає із повноваження президента ФК «Металіст» і передав зобов’язання з його фінансування іншому інвестору.

Цього ж дня сайт футбольного клубу повідомив, що досягнуто домовленості з групою компаній «ГазУкраїна», головним бенефіціаром якої є Сергій Курченко, щодо придбання ФК «Металіст» у О.Ярославського.

У той же час ряд харківських ЗМІ повідомили про те, що претендентом на посаду президента ФК «Металіст» є один із синів Президента України Віктора Януковича.

Довідка УНІАН. Харківський ФК "Металіст" - створений у грудні 1925 року при колективі Харківського паровозобудівного заводу (нині "Завод ім. Малишева").

ФК "Металіст" на даний час грає в Українській футбольній Прем’єр-Лізі. Володар Кубку СРСР; шестикратний бронзовий призер чемпіонату України; фіналіст Кубку СРСР і Кубку України.