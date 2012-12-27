ЗМІ: Дніпропетровського «терориста» на допиті в СБУ обіцяли поламати

Про це йдеться в його листі, переданому "Українській правді".

У своєму листі Рева викладає своїм версії того, чому він "став терористом". Серед них підсудний називає і політичну.

За його словами, у матеріалах справи є документи, які вказують на те, що СБУ ще до арешту цікавилось його особою. В цьому документі, складеному за кілька днів до арешту Реви, повідомлялося, де він був під час терактів.

"Це вказує на те, що задовго до дій з мого затримання, співробітники СБУ навідалися на моє місце роботи і зібрали довідки про громадянина Реву Д.В. Напевно, коли оперативна група проводила моє затримання, слідство знало про факт моєї спільної діяльності з Сукачовим, у складі групи з декількох політтехнологів, в рамках PR-кампанії опозиційного депутата Михайла Соколова ", - вважає підсудний.

Рева вважає, що в умовах передвиборчої ситуації 2012року "спокуса піднести дніпропетровські вибухи, як проект опозиції з дискредитації української влади була великою".

"Принаймні, у вечір затримання, будучи доставленим у відому у вузьких колах будівлю на вулиці Червоній, мені впродовж декількох годин, з положення напівшпагат з піднятими руками, доводилося відповідати суворому сивоусого чекістові на питання "Що пообіцяв мені пан Соколов в нагороду за здійснення операції "пекельне пекло"?", - написав Рева.

"Мої доводи про принципову відмінність політичного консультування від політичної діяльності були для нього непереконливі, сбушник сердився і обіцяв за валяння дурня продемонструвати мені наскільки крихке людське тіло, а як бонус за зізнання обіцяв каву і сигарету", - додав підсудний.

"Згодом, після з'ясування того, що наша спільна робота з Сукачевим завершилася ще в 2011 році, а він сам співпрацював далеко не тільки з опозиційними силами, слідство від даної версії відмовилося, що, проте, ніяк не відбилося на моєму становищі", - зазначив Рева.