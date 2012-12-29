Експерт: Українці не дочекаються покращення у новому році

Про це у коментарі Gazeta.ua сказав економіст Олександр Жолудь.

"На початку наступного року будуть тривати і розвиватися ті тенденції, які ми мали у другій половині поточного року. Ми продовжуватимемо мати від'ємне, або практично нульове зростання промисловості. Ціни на українські експортні товари: метали, добрива, продукцію машинобудування та сільського господарства залишатимуться на тому ж рівні, на якому були. Не очікуємо зростання ані цін, ані попиту, що, безумовно, обмежує економічне зростання", - вважає економіст.

На думку Жолудя, і в середині країни не варто очікувати підвищення доходів населення.

"Усередині країни ми не очікуємо істотного підвищення або цін, або доходів населення. Те уповільнення, яке йшло у 2012 році по доходах населення, триватиме принаймні у першому кварталі наступного року", - сказав він.

Економіст наголосив, що у 2013 році відбудеться поступове послаблення гривні.

"Воно не відбулося торік через політичні причини, а не тому, що так склалася економічна ситуація. Тобто був великий дефіцит зовнішньоторговельний на фоні незростання притоку коштів з-за кордону, інвестицій та боргів. Воно все одно тисне на курси. Те, що його сьогодні утримали, доволі агресивно обмеживши кредити, це тимчасове явище. Основна причина - зовнішньоторговельна ситуація нікуди не поділася, і вона впливає і надалі", - переконаний Жолудь.

Економіст додав, що "у порівнянні з останнім кварталом 2012 року, ситуація майже не зміниться і залишатиметься такою ж складною".