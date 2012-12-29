У Севастополі почали судити росіянина, обвинуваченого у вбивстві двох дівчаток

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі прокуратури міста Севастополя, на судовому засіданні присутні обвинувачений і деякі з потерпілих. В ході засідання встановлено особи обвинуваченого і потерпілих, сторонам пояснили їхні права і обов`язки.

Колегія суддів також розглянула клопотання адвоката обвинуваченого про призначення йому медичної експертизи. У клопотанні наголошується, що в обвинуваченого під час перебування в слідчому ізоляторі стався інсульт.

Прокуратура підтримала дане клопотання. Суд ухвалив рішення його задовольнити.

Наступне судове засідання відбудеться після проведення експертизи.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на інформацію, надану в Генеральній прокуратурі України, заступник генпрокурора затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі по звинуваченню громадянина РФ в резонансному вбивстві двох дівчаток і розбещенні дітей. Крім того, звинувачення пред`явлено також громадянці України, яка приховала здійснений ним особливо тяжкий злочин (ч. 1 ст. 396 КК України).

Встановлено, що громадянин РФ, проживаючи в Севастополі впродовж тривалого часу, скоював злочини щодо малолітніх дітей 1993-2000 років народження. У квітні 2012 року щодо нього було порушено кримінальну справу за фактом розбещення малолітньої за ч. 2 ст. 156 КК України, в ході розслідування якого встановлено його причетність до здійснення цілої низки аналогічних злочинів та умисного вбивства двох дівчаток.

Кримінальна справа була направлена до Ленінського районного суду м. Севастополя для розгляду по суті. Пізніше справу було перенаправлено до Гагаринського районного суду, де обвинуваченим скоєно більшість злочинів.

10-річна Настя Балябіна і 11-річна Таня Мізіна 4 січня 2011 року пішли з дому і не повернулися. Батьки звернулися до міліції, але пошуки були безрезультатними. 29 січня дівчаток було знайдено мертвими в районі занедбаних гаражів. На тілі кожної з них виявлені ножові поранення, за неофіційною інформацією, дівчатка були згвалтовані.