ЗМІ: через розділ єпархії на Луганщині спалахнув конфлікт

Про це в інтерв'ю EastKorr - Східний кореспондент розповів настоятель Свято-Успенського храму м. Рубіжне протоієрей о.Євген (Малетич).

«Приводом для конфлікту стало недавнє зняття з посади керівника нашої Сєверодонецько-Старобельської єпархії архієпископа Агапіта. В отця Віктора не витримало серце. Він останнім часом був учасником дуже бурхливих подій. Ми разом недавно їздили до Києва до Митрополита Володимира, просили його розібратися в ситуації», - сказав о.Євген.

Протоієрей повідомив, що після того, як Луганську єпархію розділили на дві – Лугансько-Алчевську з одного боку, і Сєверодонецько-Старобельську з іншого, - в цій останній, «довгий час не виходило укорінятися жодному з тих архієреїв, яких направляли сюди на посаду керівника єпархії».

«Три церковні архієреї, зустрівши негідний прийом з боку частини місцевого духівництва, по суті, так і не змогли приступити до своєї архипастирської діяльності. І здавалося, що цьому прикрому конфлікту не буде кінця. Так було доти, доки до Сєверодонецька не був направлений архієпископ Агапіт, який керує нею ось вже п'ять років. Проте зараз ми чуємо, що нашого доброго архипастиря відправляють на відпочинок, а його місце відтепер займе єпископ Пантелеймон», - повідомив протоієрей о. Євген.

За його словами, ініціатором конфлікту був благочинний Кременського округу і намісник Свято-Іллінського чоловічого монастиря архімандрит Іоасаф (Штанько), депутат Кременської райради:

«Він дуже хоче стати керівникам єпархією. І раніше проявляв такі амбіції. Але на засіданні Священного Синоду його не підтримав Митрополит Донецький Іларіон, що зіграло вирішальну роль», - зазначив священнослужитель.

«А нещодавно, наскільки мені відомо, з подачі архімандрита Іосафа з'явився лист від однієї з мешканок Кременського району з якимись звинуваченнями на адресу владики Агапіта, через що його і відсторонили», - розповів о.Євген.

Він повідомив, що приїжджала комісія, яку очолював архієпископ Луганський і Алчевський Митрофан: «Я запитав його: «Ви були головою комісії. Чому вислухали тільки одного священика, о. Георгія (Дубовика) з Сєверодонецька, який має дуже неоднозначну репутацію? Скажіть, в чому владика Агапіт винен?».

«На жаль, виразної відповіді ми поки не одержали. Якщо наш владика не винен ні в чому, то ми зобов'язані його захищати», - сказав протоієрей о.Євген.

За його словами, під час зустрічі священиків з Митрополитом Київським і всієї України Блаженнійшим Владимиром той сказав, що до Різдва ще раз має зібратися Священний Синод, де це питання й обговорюватиметься. А єпископ Пантелеймон пообіцяв, що проситиме Митрополита Володимира повернути в Сєверодонецько-Старобельську єпархію архиєпископа Агапіта.

«Але кілька годин тому ситуація змінилася. Я дізнався, що завтра, 30 грудня, єпископ Пантелймон має намір провести службу в одному з наших храмів, тобто, почати виконувати свої обов'язки. Виходить, нам кажуть одне, але роблять абсолютно інше. Скільки ще повинно трапитися смертей, щоб біди залишили нашу єпархію і восторжествувала істина?», - обурюється священик.