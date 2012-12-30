Шестеро школярів по-звірячому побили однокласника

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС в області.

Шестеро підлітків завдали закритої черепно-мозкової травми, струс головного мозку і вибили зуб однокласнику. Школяр перебуває у травматологічному відділенні дитячої лікарні, стан здоров`я задовільний.

Міліція проводить перевірку. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (навмисне легке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт терміном до одного року. Але оскільки діти не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, за їх вчинки відповідатимуть батьки. Згідно зі ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками обов`язків щодо виховання дітей), батькам загрожують штрафні санкції у розмірі від 170 до 340 грн. Крім того, їм доведеться компенсувати матеріальний і моральний збиток постраждалому у рамках цивільного позову, якщо потерпіла сторона його подасть.