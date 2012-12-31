До дня народження Бандери у Києві відбудеться смолоскипний марш

У Києві 1 січня відбудеться смолоскипний марш з нагоди дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Початок маршу – о 18.00 біля пам`ятника Тарасові Шевченку.

Крім того, 1 січня на Прикарпатті в Історико-меморіальному музеї Степана Бандери у Старому Угринові об 11.00 відбудеться віче з нагоди 104-ї річниці від дня народження провідника ОУН. Участь у святкових заходах візьме лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок.

Також у заході візьмуть участь народний депутат України, голова Івано-Франківської обласної організації ВО «Свобода» Олександр Сич, голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук, депутати місцевих рад від ВО «Свобода».

В Івано-Франківську у цей день о 14.00 розпочнеться піша хода за маршрутом: Вічевий майдан – вул. Незалежності – вул. Степана Бандери – Європейська площа.

О 14.30 на Європейській площі Івано-Франківська біля пам’ятника провіднику ОУН розпочнеться святкове віче з нагоди відзначення 104-ї річниці від дня народження С.Бандери за участю представників духовенства та громадськості міста.