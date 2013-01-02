Школярі з Донеччини святкуватимуть Різдво у львівських родинах

Учні шкіл проживатимуть у галицьких родинах у Буському, Городоцькому, Дрогобицькому, Миколаївському, Самбірському та Яворівському районах Львівської області. Про це повідомила заступник начальника Головного управління освіти та науки Львівської облдержадміністрації Богдана Біляк.

«Учнівські делегації візьмуть участь у різдвяних дійствах, ознайомляться з історією, культурою нашого краю, побувають у музеях Львівщини, також будуть організовані екскурсії до Олеського, Підгорецького замків, у музей Івана Франка с. Нагуєвичі (Дрогобицький район), у музей Петра Сагайдачного с. Кульчиці (Самбірський район), літописних давньоруських міст Львів, Бужеськ та Плісненсько (Буський район), поїздка в зимові Карпати (Урицькі скелі), до м. Трускавця, у музей-заповідник “Розточчя” – Страдецька гора – НПП «Яворівський – стежка Івана Франка», – розповіла Б.Біляк.

За її словами, також під час перебування на Львівщині гості ознайомляться з українськими різдвяними традиціями та звичаями, будуть учасниками Святої вечері, святкуватимуть у родинах Різдво, колядуватимуть з вертепом, вивчатимуть колядки, щедрівки, різдвяні вітання, відвідають святкові богослужіння та Божественні Літургії у храмах області, удосконалять знання з української мови.