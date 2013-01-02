Податкова прийматиме декларації аж до 1 травня

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Як сказано в повідомленні, для зручності платників податків декларацію можна подати в електронному вигляді за наявності електронного ключа цифрового підпису і відповідного програмного забезпечення. З деталями подачі декларації можна ознайомитися на офіційному сайті ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, на 1 липня 2012 року до органів ДПСУ декларації про майновий стан і доходи, одержані в 2011 році, подали 624,6 тис. громадян України. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становила 36,6 млрд грн. Можливість подавати декларації в електронному вигляді з`явилася з відкриттям Центру сертифікації ключів електронного підпису, який почав роботу в травні 2012 року. При цьому кампанія із загального декларування може бути запроваджена в Україні вже в 2014 році.