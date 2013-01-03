Єхануров вважає, що Арбузов врятував Україну від дефолту

На його думку, «НБУ в 2012 р. показав, що він здатний утримувати ситуацію, і тому дефолту не буде». Про це він заявив програмі «События недели» на каналі Україна.

Єхануров зазначив, що досягти цього вдалося завдяки професійній роботі топ-менеджменту, очолюваного тодішнім головою НБУ Сергієм Арбузовим: «Було поставлено завдання «Стояти», і воно було виконане. Таким чином, Арбузов зі своєю командою показав, що він ефективний управлінець».

Як повідомлялося раніше, Сергій Арбузов, екс-голова НБУ, а нині перший віце-прем'єр України, отримав в щорічному рейтингу журналу Global Finance кращих голів центробанків оцінку на рівні голови ФРС США і вищу, ніж у глави Європейського ЦБ.