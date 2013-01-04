Творець «Зоряних воєн» зібрався під вінець на 69-му році життя

Легенда американської кіноіндустрії Джордж Лукас і його подруга, 43-річна власниця інвестиційної компанії Меллоді Хобсон оголосили про свої заручини, повідомляє РІА Новости з посиланням на АР. Це другий шлюб для 68-річного режисера. Від попереднього союзу з монтажером Марс Луї Гріффін у нього троє дітей: Аманда, Кейті і Джетт.

Джордж Лукас - американський кінорежисер, засновник компанії Lucasfilm Ltd, найбільше відомий як творець науково-фантастичної саги "Зоряні війни", а також персонажа Індіани Джонса. Лукас є одним з найбільш комерційно успішних режисерів світу.

У жовтні минулого року Лукас продав Lucasfilm за 4,05 мільярда доларів корпорації Walt Disney Company.