Творець «Зоряних воєн» зібрався під вінець на 69-му році життя

07:18, 04 січня 2013
Суспільство
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Американський режисер і його подруга повідомили про заручини.

Джордж Лукас / Фото: nicolas genin з Вікіпедії

Легенда американської кіноіндустрії Джордж Лукас і його подруга, 43-річна власниця інвестиційної компанії Меллоді Хобсон оголосили про свої заручини, повідомляє РІА Новости з посиланням на АР. Це другий шлюб для 68-річного режисера. Від попереднього союзу з монтажером Марс Луї Гріффін у нього троє дітей: Аманда, Кейті і Джетт.

Джордж Лукас - американський кінорежисер, засновник компанії Lucasfilm Ltd, найбільше відомий як творець науково-фантастичної саги "Зоряні війни", а також персонажа Індіани Джонса. Лукас є одним з найбільш комерційно успішних режисерів світу.

У жовтні минулого року Лукас продав Lucasfilm за 4,05 мільярда доларів корпорації Walt Disney Company.

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