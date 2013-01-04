Чоловік забив на смерть товариша через прохання перемкнути канал

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, 2 січня в одному із сіл Галицького району між 41-річним власником будинку та його гостем виникла суперечка. Господар відмовився перемикати канал, в результаті чого розпалилась суперечка. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, приятелі побилися, внаслідок чого гість отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці.

За висновком судово-медичного експерта, причиною смерті потерпілого стали: внутрішня кровотеча, множинні розриви печінки, закрита тупа травма живота.

За даним фактом працівниками Галицького райвіділу міліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 Кримінального Кодексу України. Злочинця затримано та обрано міру запобіжного заходу – утримання під вартою.