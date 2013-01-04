На Донеччині прогулянки дітей по льоду закінчилися трагедією

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, 2 січня о 15.45 у Слов`янську із ставка місцевий житель витягнув двох дітей, які провалилися під лід. 10-річного хлопчика з переохолодженням було госпіталізовано в дитяче відділення Центральної міської лікарні, а 9-річного хлопчика витягнули з води без ознак життя.

Працівники МНС ще раз звернулися до всіх жителів з проханням бути украй обережними під час перебування на льоду, у жодному разі не дозволяти дітям самостійно, без нагляду дорослих, виходити на лід.