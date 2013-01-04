В Одесі завершили розбирати завали супермаркета – жертв немає

Під купами цегли та металоконструкцій нікого не виявлено.

Як поінформував УНІАН заступник голови Суворовської райдміністрації Олександр Ляшенко, у двох будівельників, госпіталізованих у перші хвилини після обвалу будівлі, «медики обласної клінічної лікарні діагностували черепно-мозкову травму і сильний забій, а в третього зафіксовано шоковий стан. Зараз їм надають необхідну медичну допомогу».

”Причини виникнення обвалу будівлі супермаркету належить встановити спеціалістам, станом на 4 січня відомо лише, що обвал стін стався при подачі будівельниками на другий поверх споруджуваної будови бетонної суміші”, - сказав О.Ляшенко.

Він також повідомив, що ”нікого з керівництва будівельної фірми «Південьбуд», що зводить магазин, на об’єкті зараз нема і отримати пояснення щодо причин обвалу поки що неможливо».

Заступник голови Суворовської райадміністрації також уточнив, що територію будівельного майданчика передано в користування ТОВ «Лотос», а не компанії «Таврія-В», як вважали мешканці сусідніх будинків. Нагляд за будівництвом належить здійснювати Управлінню державного архітектурно-будівельного контролю.

Як повідомила прес-секретар прокурора Одеси Інна Верба, прокуратура Суворовського району Одеси розглядає питання про перевірку дотримання законодавства будівельною фірмою «Південьбуд» з безпеки праці при зведенні новобудови за адресою вул. Марсельська, 1-3.

До участі в перевірці долучаться фахівці управління Держгірпромнагляду та ГУ МНС, додала І.Верба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 січня, в Одесі обідньої пори на розі вулиці Марсельської та проспекту Добровольського обвалилася будівля споруджуваного супермаркета «Таврія-В». Троє робітників, травмованих цеглою, доставлені машиною «швидкої допомоги» до обласної клінічної лікарні. Рятувальники МНС розбирали завали.