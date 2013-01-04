В Україні з'явився перелік об’єктів нематеріальної культурної спадщини

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства культури України, відповідним наказом відомства визначено перші об’єкти (елементи) нематеріальної культурної спадщини України та затверджено зразок відповідної облікової картки.

Запровадження Переліку об’єктів (елементів) нематеріальної культурної спадщини доручено Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Мінкультури.

Так, об’єктами нематеріальної культурної спадщини України визнано:

1) Козацькі звичаї, традиції, ігри, танці, трюки та вправи: майстерне володіння батогом, шаблею, списом, луком та стрілами, прийоми вольтижування (акробатичні вправи верхи на коні, що рухається), які застосовували українські козаки-воїни у XV-XVIII ст. (географічний ареал історичного та сучасного побутування – м. Запоріжжя, о. Хортиця; носій – кінний театр «Запорозькі козаки»);

2) Косівська кераміка, як традиційне ремесло Карпатського регіону XVI-XXI ст. (ареал – Івано-Франківська обл., Косівський район, м. Косів; носій – Косівський інститут декоративно-прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв);

3) Кролевецькі ткані рушники – використання традиційної техніки перебору з ремізно-човниковим ткацтвом, поєднання червоно-білих кольорів, орнаментика (ареал – Сумська обл., Кролевецький район, м. Кролевець; носій – КП «Кролевецьке художнє ткацтво»);

4) Опішнянська кераміка – техніка виготовлення розпису (ареал – Полтавська обл., Зіньківський район, смт Опішня; носій – ПП «Гончарний круг»);

5) Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство XIX-XXI ст. (ареал – Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, смт Петриківка; носій – Петриківське КП «Центр народних ремесел Петриківщини»);

6) Писанкарство (ареал побутування – вся територія України, а також місця компактного проживання українців за межами України; носій – музей «Писанка» у м. Коломия Івано-Франківської обл.).

Крім того, підприємствам, установам та організаціям, що забезпечують створення належних умов для збереження та передачі нематеріальної культурної спадщини, а саме – Національному заповіднику «Хортиця»; Національному музею-заповіднику українського гончарства в Опішному; управлінням культури Івано-Франківської, Сумської, Дніпропетровської обласних державних адміністрацій – доручено у місячний термін забезпечити виготовлення облікових карток на відповідні об’єкти (елементи) нематеріальної культурної спадщини. Зразок облікової картки буде розміщено на сайті Мінкультури та оприлюднено у офіційному друкованому органі Міністерства (газеті «Культура і життя»).

Як зазначається в повідомленні, два об`єкти з наведеного переліку – Косівську кераміку та Петриківський розпис – у 2012 році було номіновано до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.