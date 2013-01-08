У кожного третього українця немає імунітету від свинячого грипу

H1N1 - так званий пандемічний грип - краще лікується в стаціонарних умовах. Він небезпечний своїми ускладненнями, а саме пневмонією, від якої можна померти.

Лабораторно підтверджено єдиний випадок свинячого грипу у Києві. У більшості населення є імунітет, бо H1N1 вже два сезони ходить Україною.

"Так, він дійсно, циркулює , але він не викликає такого масового захворювання, масових летальних випадків, які були в попередні сезони", - розповідає ТСН директор державного центру інноваційних біотехнологій Олександр Гриневич.

Свинячий грип - один із тих вірусів, які викликають важке ускладнення - пневмонію. У 2009 році саме від неї помирали десятки українців. Лікарі тоді були безсилі. Переживши пандемію і паніку три роки тому, українці і досі не можуть відрізнити грип сезонний від свинячого. Грип свинячий вражає молодих і людей середнього віку - до 50 років , це працездатне відносно здорове населення, яке звикло застуду і температуру переносити на ногах. У цьому і головна небезпека. У пневмонію свинячий грип може перерости на 5-6-й день. Різновид запалення легенів, що провокує H1N1, погано лікується - потрібна реанімація, штучна вентиляція легенів і ударна доза антибіотиків. Майже усі летальні випадки від свинячого грипу пов'язані з тим, що хворі не зверталися до лікарів вчасно.

Якщо лікар пропонує госпіталізацію - не відмовляйтеся, у стаціонарі цей вірус лікується швидше, ніж удома. Хоча свинячий грип - не основний штам цього сезону, однак у кожного третього українця імунітету на нього немає.