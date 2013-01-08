За зайву «медаль» на етикетці панчішну фабрику оштрафували на 70 тисяч

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного відділення АМК, підприємство вказувало на етикетках своїх панчішно-шкарпеткових виробів неправдиві відомості про товар, а саме на всіх етикетках продукції було розміщено зображення нагороди «100 кращих товарів України».

Насправді ж, як показало розслідування, лише один вид продукції товариства був відзначений вказаною нагородою. При цьому виробник брав участь у конкурсі на регіональному, а не загальнодержавному рівні.

Відтак поширена інформація на етикетах тієї продукції, що не була відзначена нагородою, не відповідала дійсності. Це могло призвести до введення споживачів в оману.

Колегія АМК зобов’язала ТОВ «Торговий дім «Теркурій» припинити неправомірні дії.

За даними прес-служби, товариство визнало факт вчинення порушення конкурентного законодавства та заявило про готовність усунути його.