«АероСвіт» створює антикризовий штаб

Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, до складу штабу введені представники всіх ключових підрозділів компанії щодо забезпечення виконання рейсів і обслуговування пасажирів.

Антикризовий штаб, крім польотів, передбачених тимчасовим розписом, також організовує додаткові рейси для доставки пасажирів компанії.

Найближчим часом буде розроблена і реалізована оперативна процедура повернення коштів за невикористані квитки, якою пасажири скасованих рейсів зможуть скористатися в режимі онлайн на сайті авіакомпанії. З сьогоднішнього дня ця процедура вже працює в тестовому режимі.

Через активізацію відповідного посилання на головній сторінці сайту пасажир отримає доступ до "Форми повернення коштів". Йому буде запропоновано внести до форми стандартні дані (прізвище, ім'я, по батькові, номер квитка, контактна інформація, необхідний коментар) і оформити запит на повернення коштів. Подібна процедура буде доступна і на сторінці авіакомпанії у соціальній мережі Facebook.

Інформація про оперативні зміни в розкладі польотів і про додаткові авіарейси буде постійно оновлюватися на сайті www.aerosvit.com і на сторінці "АероСвіту" в Facebook.