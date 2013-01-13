У понеділок в Україні - до 20° морозу

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах України ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на Правобережжі місцями 18-20° морозу, вдень 5-10°, на півдні та заході 2-7° морозу; на Закарпатті та Криму вночі 8-13° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Температура вночі по області 10-15°, місцями 18-20° морозу, вдень 5-10° морозу. У м. Києві температура вночі 12-14°, вдень 7-9° морозу.