ЗМІ: Закон про заборону куріння в Києві терпить фіаско

Пройшов місяць з моменту вступу в силу закону про заборону куріння. Нагадаємо, з 16 грудня минулого року заборонено курити в кафе і ресторанах, на зупинках транспорту, стадіонах і в підземних переходах.

Зазвичай порожній пивбар на Солом'янці тепер навіть у будні забитий під зав'язку. Тут відпочити під сигаретку дозволяють тим, хто гуляє на 150 грн з людини і залишає щедрі чайові - 30 грн і більше. Разом з дорогим пивом і хорошими закусками приносять попільничку. В іншому київському пабі неподалік від Бесарабського ринку дозволено курити в туалеті, повідомляє Сегодня.

Незважаючи на те, що штрафи за куріння серйозні - 170-340 грн для фізосіб і від 1000 до 10 000 для господарів кафе - в столиці будуть продовжувати курити. Так вважає президент асоціації ресторанів України Ольга Насонова. «Для деяких барів клієнти-курці - це спосіб виживання. Наведу конкретний приклад: місячний дохід однієї київської кав'ярні становить 400 тис. грн. Після введення закону заклад втратив 20% клієнтів, а це 80 тис. грн. Навіть якщо вони кілька разів на місяць платитимуть максимальний штраф, в будь-якому випадку залишаться в плюсі ​​», - пояснює ресторатор.

Адвокат Тетяна Монтян вважає, що закон про заборону куріння розколов столицю більше, ніж будь-який інший. «Про що можна говорити, якщо народні депутати димлять в курилках? Їх приклад будуть наслідувати й інші, - вважає Монтян. - А міліція не буде контролювати виконання закону за винятком випадків, коли зможе на цьому заробити. У них вистачає вбивств і згвалтувань».

З нею не згоден начальник ЦГЗ київської міліції Ігор Михалко: «Перевірки проводяться. За місяць було складено більше 1000 адмінпротоколів ». Один з авторів законопроекту про заборону куріння Євген Царьков вважає, що січень є втраченим місяцем для будь-якої законодавчої ініціативи: «Після свят контролюючі органи почнуть наводити порядок. У Туреччині та Австрії аналогічний закон пройшов адаптаційний період близько трьох місяців. Тому я вважаю, що в громадських закладах Києва повністю заборонять курити вже влітку ».