У Києві горів ресторан «Старий дуб»
10:47, 15 січня 2013Суспільство
3678 0
Рано вранці на території закладу загорівся один з дерев'яних будиночків.
Пожежа виникла в ресторані "Старий дуб" у Києві / Фото: provse.te.ua
У Києві виникла пожежа в ресторані «Старий дуб» за адресою Броварський проспект, 105а.
Як повідомили «Коментарям» у прес-службі Головного територіального управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Києві, займання у ресторані сталося сьогодні близько сьомої ранку. На даний момент пожежу на площі 100 кв. м. локалізовано.
Причину пожежі поки не повідомляють.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter