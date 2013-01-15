У Києві горів ресторан «Старий дуб»

У Києві виникла пожежа в ресторані «Старий дуб» за адресою Броварський проспект, 105а.

Як повідомили «Коментарям» у прес-службі Головного територіального управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Києві, займання у ресторані сталося сьогодні близько сьомої ранку. На даний момент пожежу на площі 100 кв. м. локалізовано.

Причину пожежі поки не повідомляють.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.