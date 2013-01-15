У Борисполі вночі горіли склади
08:40, 15 січня 2013Суспільство
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У Київській області горіло виробничо-складське приміщення, жертв та постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, о 23.30 14 січня у м. Бориспіль в одноповерховій будівлі виробничо-складського приміщення ТОВ ’’Квадрат’’ виникла пожежа, внаслідок якої вогнем пошкоджено будівлю та матеріали для виробництва меблів на площі 1 тис. кв. м.
О 01.45 15 січня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється.
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