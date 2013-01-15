У Борисполі вночі горіли склади

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, о 23.30 14 січня у м. Бориспіль в одноповерховій будівлі виробничо-складського приміщення ТОВ ’’Квадрат’’ виникла пожежа, внаслідок якої вогнем пошкоджено будівлю та матеріали для виробництва меблів на площі 1 тис. кв. м.

О 01.45 15 січня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.